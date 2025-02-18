Коллегия Еврокомиссии приедет в Украину

На следующей неделе в Украину прибудет коллегия европейских комиссаров. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в Телеграме.

«Правительство вместе с коллегами из Еврокомиссии проведет совместные консультации. Запланирован ряд двусторонних встреч. Обсудим сотрудничество в сфере безопасности и обороны, усиление санкций против агрессора, экономическое сотрудничество между Украиной и Евросоюзом, интеграцию в ЕС», — написал премьер-министр.

По его словам, этот визит в день третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ станет еще одним сильным сигналом Евросоюза в поддержку нашего государства.

Эту информацию подтвердил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге, сообщает Укринформ.

«Коллегия Еврокомиссии прибудет с визитом в страну на следующей неделе, это состоится в третью годовщину начала агрессивной войны, развязанной против Украины», — сказал спикер.

Напомним, стало известно, когда ЕС примет 16-й пакет санкций против России.