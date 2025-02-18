В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве зафиксировано 15 225 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Указывается, что количество больных по сравнению с предыдущей неделей выросло на 7,7%.

Среди детей заболеваемость возросла на 2,3% — с 9 468 до 9 688 случаев.

Среди взрослых — на 18,7%, с 4 663 до 5 537 случаев.

Дети составляют 63,3% от общего числа больных, в то время как на прошлой неделе их было 67%. Заболеваемость среди школьников — снизилась на 14,4%, зафиксировано 4 955 случаев.

За последнюю неделю в медучреждения Киева с диагнозом грипп, коронавирус или ОРВИ госпитализировали 324 человека, из них 228 — дети.

COVID-19 заболели 27 человек, в том числе шесть детей до 17 лет. В больницы попали четверо взрослых, но в реанимации или отделении интенсивной терапии пациентов с COVID-19 не было.

Несмотря на рост числа больных, уровень заболеваемости остается в 1,5 раза ниже эпидемического порога и составляет 515,7.

Напомним, школы Винницы перешли на дистанционное обучение.