США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд начались прямые переговоры между США и Россией в отношении Украины, но без участия Киева и представителей стран Европы. Об этом сообщают западные СМИ во вторник, 18 февраля.

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Журналистов пригласили только для кратковременной протокольной съемки участников встречи.

В состав американской делегации вошли глава Госдепа Марко Рубио, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Также на встрече присутствует Юрий Ушаков, советник Владимира Путина по международным вопросам.

Накануне Ушаков заявил, что основная цель встречи — «реальная нормализация отношений» между Россией и США. По данным Кремля, на встрече обсуждается возможность предстоящих переговоров Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии.

Напомним, США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии.