США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии

США на переговорах с представителями России в Саудовской Аравии хотят выяснить намерения Кремля, детали мирного соглашения обсуждаться не будут. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Темми Брюс, сообщает Bloomberg во вторник, 18 февраля.

По ее словам, встреча — «способ определить, серьезны ли намерения россиян и находятся ли они на одной волне из США» в вопросе прекращения войны в Украине.

«Я не думаю, что люди должны рассматривать это как то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах», — сказала Брюс.

Напомним, делегации США и РФ встретятся 18 февраля.