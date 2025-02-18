Зеленский сказал, когда будет готов оставить свой пост

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не держится за свой пост и будет готов покинуть его, когда закончится война и будет обеспечена безопасность Украины. Об этом в понедельник, 17 февраля, он заявил в токшоу Майшбергер на немецком телеканале ARD.

«Я готов на все, просто на все. За длительный и крепкий мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не держусь. Я — президент Украины, потому что за меня проголосовало 73% людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране», — сказал он.

Так Зеленский ответил на вопрос, был бы он готов покинуть пост, будь требованием для подписания соглашения о мире было «только без Зеленского».

Политик отметил, что страна-агрессор Россия хочет от него избавиться. Может быть, не физически, как пытались в начале войны, а политическим путем.

«И это вполне понятно. Я очень неудобный человек для Путина», — отметил президент.

По словам гаранта, он что делает «то, что должен делать президент в военное время».

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о выборах.