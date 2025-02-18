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Новости > Келлогг отверг идею «навязанного мира» Украине

Келлогг отверг идею «навязанного мира» Украине

Агата Кловская
18.02.25 09:45
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Келлогг отверг идею «навязанного мира» Украине

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлогг заявил, что навязывать президенту Владимиру Зеленскому мирное соглашение никто не будет. Об этом сообщает Sky News.

Так, выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, спецпосланник заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение. Он добавил, что этот вопрос будет решаться совместно с Украиной.

«Ему и народу Украины принимать это решение», — заверил Келлогг.

По его словам, США выслушают «предполагаемое для обсуждения» ото всех сторон, добавив, что их работа — содействовать Украине в получении гарантий безопасности.

Напомним, Трамп сказал, будет ли Зеленский участвовать в переговорах с РФ.

Тэги: Владимир Зеленский, война в Украине, Кит Келлог

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