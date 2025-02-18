Американцы рассказали о пользе улыбки

Эксперты из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) поведали о пользе улыбки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что улыбка во время болезненных или стрессовых ситуаций помогает справиться с неприятными ощущениями и напряжением.

В опыте участвовали 57 студентов, которые выполняли холодовое прессорное задание: держали руку в ледяной воде до двух минут.

Ученые пояснили, что частота сердечных сокращений и выражения лица подопытных фиксировались с помощью датчиков и видеокамер.

Добровольцы, которые улыбались во время задания, имели более низкую частоту сердечных сокращений (на семь-восемь ударов в минуту) по сравнению с теми, кто не улыбался.

Говорится: «Улыбка способна быть естественным механизмом преодоления, помогающим справляться с дискомфортом».

Добавляется, что хотя улыбка не уменьшала непосредственное ощущение боли, люди, улыбавшиеся дольше, сообщали о более позитивных эмоциях после завершения задания.

Резюмируется, что данное исследование подтверждает гипотезу лицевой обратной связи, согласно которой мимика влияет на эмоциональное состояние.

Ранее стало известно, почему нужно заставлять себя улыбаться.