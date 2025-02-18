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Новости > Китайцы назвали идеальную позу для сна

Китайцы назвали идеальную позу для сна

Агата Кловская
18.02.25 06:54
134
Китайцы назвали идеальную позу для сна

Эксперты из Пекинского лесного университета в Китае озвучили лучшую пользу для сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такой отдых на правом боку помогает снизить частоту переворотов, улучшить качество сна и избавиться от храпа.

В опыте участвовали одиннадцать людей, средний возраст которых составил 24 года.

Сообщается, что для отслеживания качества сна добровольцам сказали носить специальные датчики движения и мониторинга положения тела, а также звукозаписывающие устройства.

В итоге анализ данных за пятнадцать ночей продемонстрировали, что те, кто спал на правом боку, издавали намного меньше звуков, реже ворочались и отдыхали более глубоко.

Китайцы акцентируют внимание, что беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью следует спать на левом боку, так как в такой позе давление на желудок и другие внутренние органы минимально, а значит, нет факторов усугубления патологии.

Ранее американцы объяснили, чем полезен дневной сон.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон

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