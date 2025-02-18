В России признались, что языки в их стране вымирают быстрее всего в мире

Российский ученый Юрий Коряков заявил, что языки в его стране в двадцать первом веке вымирают быстрее всего в мире. Темпы лишь увеличиваются.

Эксперт сказал: «В России распространено примерно 1,5% языков мира. В нашем веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию».

Добавляется: «В двадцатом веке этот процент был скромнее 3,5%. То есть в России языки вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и в этом веке эта скорость только увеличилась».

Указывается, что в России насчитывается 155 языков, при этом в стране с начала прошлого века исчезло пятнадцать языков.

Ранее ученые заявили, что каждые две недели в мире исчезает один язык.