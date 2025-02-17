Путин — убийца, и он никогда не изменится, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не верит словам российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности прекратить огонь. И считает, что переговоры с ним наедине превратились бы в «диалог с террористом». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

В частности, у него спросили, что бы он сказал Путину, если бы они встретились для мирных переговоров. Зеленский назвал его «убийцей» и «террористом» и фактически ушел от ответа на прямой вопрос.

«Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить (с территории Украины). Вот почему я должен об этом говорить. Чтобы наши союзники могли дать мне такую силу, чтобы его витеснить», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США.