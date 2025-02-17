Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Папе Римскому стало очень плохо

Папе Римскому стало очень плохо

Александр Панько
17.02.25 00:01
132
Папе Римскому стало очень плохо

Состояние здоровья Папы Римского Франциска серьезно ухудшилось. Об этом информирует его пресс-служба.

Сообщается о том, что в минувшую пятницу, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний лидер Ватикана поехал в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях.

Все мероприятия с его участием были отменены на три дня вперед.

Врачи предписали ему полный покой.

Уверяется, что повышенной температуры у него не наблюдалось, однако обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей.

Говорится: «Терапия была несколько изменена на основании дальнейших микробиологических результатов. Исследования показывают улучшение некоторых показателей».

Ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь «простить своих врагов».

Тэги: мир, Папа Римский, Ватикан

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

14.02.25 16:33

МОН обновляет стандарт начального образования

14.02.25 16:06

Трамп дал загадочную характеристику ЕС

14.02.25 15:52

Глава Минздрава США сделал скандальное заявление по поводу ситуации в стране

14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 13:36

В НАТО обсудят заявления Трампа по миру в Украине

14.02.25 13:30

В Лос-Анджелес пришли новые беды

14.02.25 15:14

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию

14.02.25 14:24

Украина передала США проект меморандума о партнерстве, — СМИ

14.02.25 11:35

Мирное соглашение шокирует многих людей, — Вэнс

14.02.25 10:18

Зеленский отверг переговоры с Путиным без объединенной позиции Украины, Европы и США

14.02.25 09:45

Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая, — FT

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

13.02.25 11:46

В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина

13.02.25 10:12

Зеленский назвал «план Б» на случай, если Украину не примут в НАТО

13.02.25 09:59

Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

13.02.25 09:40

Страны Европы требуют участия в будущих переговорах по прекращению войны в Украине

12.02.25 13:39

Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

10.02.25 23:55

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ожидает морозная погода

12.02.25 11:55

Мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямости Путина, — FP

10.02.25 13:06

Украинцев ждет индексация пенсий

10.02.25 13:38

Украинцы стали гораздо реже покупать подержанные автомобили

11.02.25 07:29

Американцы объяснили, почему следует есть манго

10.02.25 12:53

Зеленский высказался о завершении войны в 2025 году

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

11.02.25 08:17

Разгадан один из секретов зрения

10.02.25 14:10

Ученые рассказали, почему следует проходить семь тысяч шагов в день

Фото и Видео
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди