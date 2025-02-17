Папе Римскому стало очень плохо

Состояние здоровья Папы Римского Франциска серьезно ухудшилось. Об этом информирует его пресс-служба.

Сообщается о том, что в минувшую пятницу, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний лидер Ватикана поехал в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях.

Все мероприятия с его участием были отменены на три дня вперед.

Врачи предписали ему полный покой.

Уверяется, что повышенной температуры у него не наблюдалось, однако обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей.

Говорится: «Терапия была несколько изменена на основании дальнейших микробиологических результатов. Исследования показывают улучшение некоторых показателей».

Ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь «простить своих врагов».