Папе Римскому стало очень плохо

Состояние здоровья Папы Римского Франциска серьезно ухудшилось. Об этом информирует его пресс-служба.
Сообщается о том, что в минувшую пятницу, 14 февраля, по окончании аудиенций 88-летний лидер Ватикана поехал в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях.
Все мероприятия с его участием были отменены на три дня вперед.
Врачи предписали ему полный покой.
Уверяется, что повышенной температуры у него не наблюдалось, однако обследования подтвердили инфекцию дыхательных путей.
Говорится: «Терапия была несколько изменена на основании дальнейших микробиологических результатов. Исследования показывают улучшение некоторых показателей».
Ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь «простить своих врагов».