У Трампа странно высказались по поводу украинских территорий

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования войны в Украине Кит Келлог высказался по поводу судьбы наших территорий. Сделал неоднозначное заявление.

Дипломат сказал: «Мы не стремимся вернуться к границам 2014-го года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно».

Чиновник добавил: «Поэтому я считаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Но, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери».

Ранее Кремль оценил позицию Трампа по войне в Украине.