Трамп объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп высказался против членства Украины в НАТО. Он прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета, который заявил, что это маловероятно.

Глава государства сказал: «Я думаю, что его вчерашние комментарии были довольно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им, просто в их положении, позволить им вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдет».

При этом добавляется, что экс-президент Джо Байден сделал ошибку, сказав, что наша страна может присоединиться к Альянсу.

Дональд Трамп считает: «Россияне с самого начала, задолго до президента Владимира Путина, говорили, что не могут допустить вступления Украины в НАТО. Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны. Думаю, что это была одна из причин, один из поводов для начала войны».

Ранее Трамп прокомментировал свои телефонные разговоры с Зеленским и Путиным.