Трамп прокомментировал свои телефонные разговоры с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои телефонные разговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, которые состоялись накануне. Он встретился с журналистами в Белом доме.

Говоря о том, что сперва следовало позвонить президенту Украины, а не России, политик сказал: «Я так не думаю. Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку. Я знал, что Владимир Зеленский хочет».

Размышляя о Владимире Путине, Дональд Трамп отметил: «Я верю, что он хочет мира. Я верил ему, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел. Я доверяю ему по этой теме. Думаю, он хочет, чтобы что-то произошло».

Также глава американского государства добавил: «Мы вчера провели очень хороший телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился, возможно, полтора часа. Он был отличным».

Указывается: «Я считаю, что мы сумеем чего-то достичь. Я считаю, что мы сможем заключить соглашение. Мы работаем с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, и у меня сложилось впечатление, что президент Украины хочет заключить сделку, и я также чувствую, что президент России хочет заключить сделку».

Ранее был назван человек, который может передать Украине ядерное оружие.