Трамп хочет присоединить Россию к G7

Президент США Дональд Трамп сделал очередное резонансное заявление. Он сказал, что желает присоединить Россию к G7.

Как известно, Россию исключили из G8 в 2014-м году после захвата Крыма.

Политик отметил: «Хотелось бы, чтобы Россия вернулась».

Глава государства добавил: «Барак Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России».

Дональд Трамп считает: «У Москвы должно быть место за столом, поскольку в «Большой семерке» только и говорят, что о России. Думаю, Владимир Путин хотел бы вернуться».

Ранее в Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина.