Кремль оценил позицию Трампа по войне в Украине

В России положительно оценивают намерения президента США Дональда Трампа завершить «конфликт в Украине». Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 13 февраля.

По его словам, начата подготовка переговорной группы по организации встречи лидеров РФ и США на высшем уровне.

«Безусловно, начато. И по мере того, как „президентом“ (Путиным) будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — заявил Песков и добавил, что России «импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все, чтобы конфликт в Украине завершить».

Отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время визит представителей США в Москву, Песков сказал: «пока нет. Пока каких-либо конкретных договоренностей на этот счет нет».

Напомним, в РФ сделали заявление об участии Киева в переговорах.