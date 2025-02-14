США все же могут отправить свои войска в Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал резонансное заявление. Его слова цитирует издание The Wall Street Journal.

Политик сказал, что Белый дом таки может отправить войска в Украину.

В публикации сказано: «Он сказал, что вариант отправки американских военных в Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется на рассмотрении».

Добавляется, что чиновник предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.

Джей Ди Вэнс отметил: «Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей».

Заявляется также, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию по нашей стране в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.

Ранее был назван человек, который может передать Украине ядерное оружие.