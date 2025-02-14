Орбан сделал новое скандальное заявление по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление Европейского Союза о необходимости и дальше поддерживать Украину. Об этом политик написал в соцсети.

Венгерский премьер перепостил сообщение верховной представительнице ЕС по иностранным делам Каи Каллас, назвав совместное заявление «печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства». По его словам, Брюссель поддерживает убийства.

«В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают никчемные заявления. Нельзя просить место за столом переговоров. Его нужно заслужить! Силой, хорошим лидерством и разумной дипломатией», — заявил Орбан.

Напомним, страны Европы требуют участия в будущих переговорах по прекращению войны в Украине.