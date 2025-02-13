Австрийцы дали совет, как сделать собаку послушной

Эксперты из Венского университета ветеринарной медицины в Австрии рассказали, как воспитать собаку. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что существует способ заставить собаку следовать указаниям хозяина.

Для этого следует одновременно смотреть на объект и указывать на него.

В опыте участвовали двадцать псов различных пород.

Животным надели специальные шлемы с трекерами глаз. После этого им предлагали выбрать между двумя мисками, одна из которых содержала лакомство.

Сообщается, что собаки реагировали на разные сигналы: когда человек только указывал на миску, только смотрел на нее или делал и то, и другое одновременно.

Оптимальный результат был достигнут при одновременном указании на объект и направлении взгляда на него.

Ученые говорят: «Взгляд и жест полезны по отдельности, но вместе они работают эффективнее».

Полагается, что, судя по всему, собаки воспринимают человеческие жесты не просто как направление, а как осмысленный сигнал.

Теперь специалисты хотят узнать, при каких условиях собаки лучше запоминают информацию.

Ранее ученые рассказали, как стресс хозяев влияет на собак.