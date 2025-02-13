Италия призвала Трампа подключить ЕС к переговорам по Украине

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни достаточно резко прокомментировал телефонный разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Он встретился с журналистами в Риме.

Политик сказал: «Посмотрим завтра и послезавтра в Мюнхене, где состоится встреча G7. Положительная вещь, что идут диалоги ради мира. Все, что идет в направлении мира, является позитивным: приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и в Украине».

Чиновник подчеркнул: «Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы».

Ранее Германия обвинили Трампа в уступках Путину.