В приложении Резерв+ уже доступен «Контракт 18-24»

В обновленной версии приложения Резерв+ можно подать заявку на заключение добровольного годового контракта «Контракт 18-24». Об этом сообщило Минобороны Украины.

Обновление уже доступно для iOS и Android. Заявку на заключение «Контракта 18-24» можно подать в один клик.

Также в обновленном приложении можно найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания «Контракта 18-24».

Как известно, «Контракт 18-24» — это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться к рядам ВСУ на год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Напомним, Зеленский раскрыл детали контракта с ВСУ для украинцев 18-24 лет.