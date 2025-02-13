Германия обвинили Трампа в уступках Путину

Министр обороны Германии Борис Писториус наехал на президента США Дональда Трампа. Произошло это перед встречей с коллегами по НАТО в Брюсселе.

Он сказал: «Увы, администрация Дональда Трампа публично пошла на уступки Владимиру Путину еще до начала переговоров, еще до того, как переговоры даже начались».

Чиновник добавил: «Мне кажется, что было бы лучше говорить о возможном членстве в НАТО для Украины или возможных потерях территорий за столом переговоров».

Резюмируется: «Для меня ясно, и в этом нет никаких сомнений, что Европа должна быть вовлечена в переговоры».

Ранее в Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина.