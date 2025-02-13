Британия объявила о новом пакете для Украины

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты различных видов. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили на заседании в формате «Рамштайн».

По его словам, стоимость нового пакета помощи для Украины будет составлять 150 млн фунтов стерлингов, что примерно составляет 187,5 млн долларов США.

«Сейчас мы еще объявили о 150 млн фунтов на различные средства. Танки, артиллерийские средства. И ракеты „земля-воздух“, „воздух-воздух“. Потому что безопасность Украины — это мировая безопасность», — сказал Хили.

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение на 100 лет.