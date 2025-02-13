Швеция считает, что Украина все же может стать членом НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сделал важное заявление. По его словам, Украина может стать членом НАТО.

Об этом он сказал перед встречей контактной группы Альянса по Украине в Брюсселе.

Чиновник отметил: «Я понимаю, что позиция администрации США заключается в том, что членство в НАТО не должно быть частью этого политического соглашения».

Добавляется: «Я не предвижу, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины».

Резюмируется: «Наша позиция хорошо известна, мы поддерживаем то, что было сказано на саммите в Вашингтоне, что будущее Украины в НАТО, когда она выполнит все условия для членства».

Ранее мы писали, что Трамп считает непрактичным членство Украины в НАТО.