Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа, — WSJ

Китай выдвинул предложение о проведении встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь положить конец войне против Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным источников издания в Пекине и Вашингтоне, китайские официальные лица в последние недели через посредников обратились к команде Трампа с предложением провести двусторонний саммит и содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.

Однако, как отмечает WSJ, это предложение было встречено скептически в США и Европе, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Китайское предложение, в частности, предусматривает американо-российский саммит без участия президента Украины Владимира Зеленского. Перспектива переговоров США о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада включить Украину в любые переговоры по решению ее будущего.

Напомним, Китай сделал заявление по поводу завершения войны в Украине.