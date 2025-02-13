Стала известна нынешняя ситуация с электричеством в Украине

Стало известно, как обстоит ситуация с электричеством в Украине. Данные на четверг, 13 февраля, приводит «Укрэнерго».

Там говорят, что потребление электроэнергии стабилизировалось, а меры ограничения не применяются.

Сообщается: «По состоянию на 7-00 утра уровень потребления был таким же, как и в предыдущий день. В среду, 12 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,1% ниже, чем максимум предыдущего дня».

Добавляется, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Подчеркивается: «Необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 15-00 до 21-00».

Отметим, что вчера ремонтные бригады возобновили электроснабжение 11 442 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Ранее ученые придумали необычные способ добычи электричества.