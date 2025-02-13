Швейцария выделит $1,6 млн на восстановление Украины

Федеральный совет Швейцарии на заседании одобрил программу в поддержку восстановления, реформ и устойчивого развития в Украине на период 2025-2028 годов. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

Программа Швейцарии по помощи в восстановлении Украины в целом рассчитана на период до 2036 года и разделена на две фазы. Первая, на 2025-2028 годы, предполагает выделение 1,5 млрд швейцарских франков (1,64 млрд долларов).

Средства будут потрачены на следующее:

— экономическое восстановление (поддержка частного сектора Украины, восстановление городской инфраструктуры);

— государственные услуги (поддержка медицинских, образовательных и социальных услуг, а также функционирование систем энергоснабжения, общественного транспорта, водоснабжения и водоотведения);

— защита гражданского населения и мир (гуманитарное разминирование, поиск и идентификация пропавших без вести, документирование и преследование нарушений международного гуманитарного права и прав человека).

Вторая фаза программы поддержки восстановления Украины рассчитана на 2029-2036 годы, будет израсходовано 3,5 млрд франков.

Напомним, план Трампа по Украине будет стоить странам ЕС около 3 трлн долларов.