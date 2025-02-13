Зеленский рассказал о самой большой мобилизации

В 2024 году в Украине мобилизовывали в армию 30 тысяч человек ежемесячно, и это была самая большая мобилизация. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью The Economist, опубликованном в среду, 12 февраля.

Во время разговора журналист спросил главу Украинского государства, не жалеет ли он, что в 2023 году не согласился на предложение бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного мобилизовать до 500 тысяч украинцев. В ответ Зеленский сказал, что самая масштабная мобилизация была в прошлом году — 30 тысяч человек ежемесячно.

«Не живите в фантазиях, пожалуйста. Не живите в фантазии, которую кто-то создает, придумывает и т.п. Самая масштабная мобилизация... В медиа слишком много разговоров о том, как нужно воевать, сколько людей мы должны мобилизовать и т.д. Самая масштабная мобилизация была в прошлом году — 30 тысяч человек ежемесячно. Это, на мой взгляд, много», — заявил Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что Россия мобилизует около 45 тысяч человек в месяц, а ее общая армия составляет 1,5-1,9 млн человек, что примерно вдвое больше, чем в Украине.

«Да, много, очень много. И у них (россиян) те же проблемы. В некоторых районах, где у нас есть трудности, уровень укомплектованности бригад 60%, 50%, 70% — у них ситуация такая же. У них есть те же проблемы, те же вопросы, те же вызовы», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский назвал «план Б» на случай, если Украину не примут в НАТО.