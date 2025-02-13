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Новости > Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

Александр Панько
13.02.25 11:32
176
Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

Эксперты из Центрального Южного университета и Армейского медицинского университета в Китае обнаружили неожиданный вред от одиночества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что одиночество и социальная изоляция существенно повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

В ходе опыта ученые оценили данные четырехсот людей, предоставленные Британским биобанком (крупным хранилищем биологических образцов человека).

Специалисты анализировали информацию об образе жизни участников и их физическом здоровье, кроме этого учитывались оценки социальных связей и эмоционального состояния участников.

Было установлено, что одиночество повышает риск развития данной болезни на 22%, а социальная изоляция на 13%, независимо от традиционных факторов риска, таких как ожирение, диабет и вредные привычки. Подобная взаимосвязь сохранялась у всех подопытных независимо от пола и возраста.

Информируется, что при этой болезни клетки печени (гепатоциты) заполняются жиром (липидами), становятся функционально неактивными и увеличиваются в размерах. Для заболевания свойственно прогрессирующее течение: от простого отложения капель жира в ткани печени (стеатоза) до выраженного воспаления (неалкогольного стеатогепатита).

Выдвинуто мнение, что нездоровый образ жизни, депрессия и воспалительные реакции могут лежать в основе этой связи. Так, ожирение, курение и нерегулярная физическая активность (привычки, которые часто развиваются у социально изолированных людей) могли обусловливать до 30% наблюдаемого риска, связанного с одиночеством, а депрессия еще 33%.

Ранее ученые выяснили об одиночестве нечто странное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, одиночество

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