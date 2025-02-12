Госсекретарь США назвал условие справедливого мира для Украины

США хотят окончания войны России против Украины. Но это сложный конфликт, и до справедливого мира, когда Украина останется суверенной и независимой страной, еще далеко. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает сайт Госдепа.

«Мы хотели бы, чтобы эта война в Украине закончилась справедливым финалом, справедливым миром, прочным миром», — сказал он.

Вместе с тем, Рубио отметил, что «это сложный конфликт, и речь идет не только о том, чтобы положить ему конец».

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить ему конец, потому что погибает много людей и много разрушений.

«Но речь идет о справедливом конце, в котором Украина останется суверенной и независимой страной, и мы сможем положить конец этому очень дорогостоящему и разрушительному конфликту. До этого еще далеко. Это будет нелегко», — сказал госсекретарь.

Рубио сообщил, что в переговоры вовлечено несколько человек. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент находятся в Европе.

«Я буду там позже на этой неделе. Поэтому мы будем говорить с нашими европейскими союзниками. Мы будем говорить с украинцами. Я встречусь с ними позже на этой неделе. Так же, как и вице-президент. Я думаю, что министр обороны, министр финансов Бессент также будет встречаться с ними», — добавил он.

Напомним, по словам Рубио, на Мюнхенской конференции по безопасности главным вопросом для всех, в том числе для американской делегации, будет вопрос войны России против Украины.