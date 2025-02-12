Озвучена нынешняя численность населения Украины

Вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов озвучил нынешнюю численность населения Украины. Его слова цитирует издание Die Welt.

Чиновник сказал: «В день становления нашей независимости в Украине проживало 52 миллиона человек. За последующие десять лет это число снизилось до 48 миллионов. Перед первым вторжением было 45 миллионов. В 2015-м году после аннексии Крыма численность населения сократилась до 42 миллионов».

Он добавил: «На конец 2024-го года население страны составляло 32 миллиона человек».

В то же время, как говорится, украинская нация насчитывает около 60 миллионов человек, но половина из них проживает за пределами нашей страны и состоит из беженцев, из людей, покинувших страну до войны, и из диаспоры.

Уточняется, что в Европе проживает около пяти миллионов украинцев, которые выехали из страны из-за войны.

Сообщается, что для трети украинцев первым фактором возвращения на родину является окончание войны, а также важен успех экономических и демократических реформ в стране.

Алексей Чернышов говорит: «Первый фактор – окончание войны. Мы не исключаем, что после окончания войны и установления стабильного мира около 30% людей серьезно подумают о возвращении. Другие, видимо, поставили бы дополнительные условия. Будет группа, которая не вернется. Но и они могут быть полезными для Украины. И они уже есть: поддерживают украинское общество, украинскую армию».

Ранее было озвучено нынешнее число пенсионеров в Украине.