Ученые объяснили, чем угрожает трудоголизм

Эксперты из Астонского университета в Великобритании и Лейпцигского университета в Германии рассказали, чем опасен трудоголизм. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он не просто наносит вред здоровью и отношениям, но и подрывает моральные принципы, делая людей менее склонными к этичному поведению.

Были проведены два опроса с участием более полторы тысячи сотрудников в Италии и Великобритании.

В итоге оказалось, что трудоголизм усиливает моральное разъединение, то есть процесс, при котором люди оправдывают свои действия, отходя от этических норм, что приводит к тому, что сотрудники реже высказываются о проблемах, даже если замечают неэтичное поведение.

Ученые говорят: «Трудоголики, сосредоточенные на задачах и личных достижениях, склонны игнорировать моральные нормы. Они оправдывают молчание, считая его безвредным или необходимым для выполнения работы».

Добавляется, что особенно ярко данный эффект проявляется в организациях с климатом личной заинтересованности, где индивидуальная выгода ставится выше коллективного благополучия. В подобных условиях трудоголики еще чаще отстраняются от моральных обязательств, что способствует сохранению неэтичных практик.

Специалисты призвали работодателей пересмотреть корпоративную культуру.

Так, по их словам, вместо поощрения сверхурочной работы и чрезмерной самоотдачи необходимо создавать условия, которые поддерживают этическое поведение и поощряют сотрудников высказываться о проблемах.

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