Американцы проделали со звуком кое-что невероятное

Эксперты из университета Чикаго в США проделали невероятный опыт. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что впервые в истории получилось запутать частицы звука.

Ученые говорят, что сделали прорывное в области квантовой физики, показав, как можно создать запутанность между двумя крупными резонаторами, то есть объектами, которые вибрируют на уровне звуковых волн.

Подчеркивается, что все это дает теперь новые возможности для использования квантовых технологий в будущем.

Поясняется, что квантовая запутанность представляет собой явление, при котором два объекта становятся связаны так сильно, что изменение состояния одного немедленно влияет на состояние другого, даже если они находятся на огромном расстоянии друг от друга.

До этого ее удавалось создавать только с очень маленькими частицами, например, с электронами, но теперь американцы смогли запутать более крупные объекты – частицы звука фононы.

Они рассказали: «Концепция запутывания отдельных частиц, таких как электроны, уже давно является хорошо известной, однако наша команда пошла дальше, запутав более крупные объекты через их коллективное движение».

Информируется, что подобный подход оспаривает общепринятое мнение, что квантовая механика действует только на микроуровне.

Сообщается, что запутывание макроскопических движений объектов расширяет границы квантовой теории, увеличивая область существования квантовых явлений.

Во время эксперимента специалисты использовали сверхпроводящие кубиты (квантовые единицы информации) для создания и обнаружения запутанных состояний фононов в двух резонаторах, каждый из которых поддерживался отдельной микросхемой.

В итоге им удалось продемонстрировать возможность поддержания запутанности между двумя крупными резонаторами с высокой точностью, чего ранее удавалось достичь только при ограниченных условиях.

Впрочем, как уточняется, для реализации полного потенциала этой системы необходимо улучшить время жизни резонаторов. Сейчас его длительность составляет 300 наносекунд, что ограничивает производительность.

Теперь планируется увеличить это время до более чем 100 микросекунд, что даст возможность добиться более мощных квантовых вычислений и улучшения стабильности квантовых система.

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