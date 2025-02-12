Эксперт NASA Дэвид Рэнкин заявил, что астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну на своей «дороге» к Земле. Слова специалиста цитирует издание The Independent.

Впрочем, по его словам, вероятность этого составляет пока что 0,3%.

Указывается, что ширина небесного тела может составлять до 90 метров, а его удар о поверхность Луны способен привести в возникновению кратера диаметром в сотни метров и выбросам космического мусора.

Информируется, что в случае возможного приближения астероида к нашей планете, последствия столкновения с поверхностью могут быть существенно смягчены за счет ее насыщенной кислородом атмосферы.

Ранее уже было высчитано, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей составляет 2,3%.

Ученые говорят, что это может случиться 22 декабря 2032-го года.

Ранее был назван астероид, который таки может врезаться в Землю.