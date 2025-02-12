Бразильцы выявили еще одну опасность алкоголя для мужчин

Эксперты из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили еще одну опасность алкоголя для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у мужчин, восстанавливающихся после алкогольной зависимости, наблюдается снижение количества серого вещества в ключевых областях мозга, отвечающих за мышление, память и эмоции.

В ходе опыта специалисты оценили данные магнитно-резонансной томографии ста человек, половина из которых проходила лечение от алкоголизма, а остальные служили контрольной группой.

Указывается, что томограммы дали возможность оценить объем серого вещества.

Кроме этого подопытные прошли тесты на память, тревожность и депрессию.

Было установлено, что у людей с алкогольной зависимостью объем серого вещества оказался значительно меньше в областях лобной доли и лимбической системы, включая орбитофронтальную кору, гиппокамп и поясную кору.

Добавляется, что данные зоны отвечают за принятие решений, эмоциональную регуляцию и долговременную память.

Информируется также, что добровольцы с алкогольной зависимостью хуже справлялись с тестами на память и демонстрировали более высокие уровни тревожности и депрессии, но различия в принятии решений между группами были менее выраженными, что может быть связано с ограничениями используемых тестов.

Резюмируется, что эмоциональные трудности, такие как тревога и депрессия, могут быть частично обусловлены структурными изменениями в мозге.

Ранее австралийцы поведали, в каком возрасте алкоголь – наиболее опасный.