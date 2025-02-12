Лидер Индии сделал интересное предложение по поводу искусственного интеллекта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал интересное заявление по поводу искусственного интеллекта. Оно прозвучало на пленарной сессии саммита, посвященного данной тематике в Париже.

Было сказано: «Искусственный интеллект меняет политику, экономику, безопасность и наши общества. Но он очень отличается от всех технологий, изменивших человечество. Он развивается очень быстрыми темпами».

Политик добавил: «Мы должны вместе реагировать на международной арене, чтобы создать систему управления для защиты наших интересов и управления рисками».

Индийский лидер считает, что управление включает в себя также и развитие искусственного интеллекта, гарантирование универсального доступа к этим технологиям.

По его словам, в связи с этим «страны должны привлечь ресурсы и таланты, развивать системы open source для выстраивания доверия и прозрачности вокруг систем».

Резюмируется: «Разрушение рынка труда является главным страхом, связанным с развитием искусственного интеллекта. Но история показала, что технологии не заставляют рабочие места исчезнуть. Изменяется характер работы, создается новый тип занятости. В связи с этим мы должны инвестировать в непрерывное обучение граждан».

Ранее мы писали, что ЕС потратит гигантские деньги на развитие искусственного интеллекта.