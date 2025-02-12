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Новости > В США массово задерживают мигрантов из России

В США массово задерживают мигрантов из России

Агата Кловская
11.02.25 16:45
304
В США массово задерживают мигрантов из России

Не один месяц граждане России, ищущие политическое убежище в США, сталкиваются с серьезными трудностями. Об этом The Moscow Times рассказали иммиграционные юристы и сами искатели убежища.

Многие россияне, которые заранее зарегистрировались в программе CBP One, после пересечения границы оказываются в иммиграционных центрах на неопределенный срок, ожидая решения по своим делам. Ранее, как отмечают юристы, происходило совсем по-другому: большинство российских заявителей, воспользовавшихся CBP One, после подачи документов получали разрешение на въезд. Некоторых на короткое время помещали в центры содержания, но большинству позволялось остаться на свободе, ожидая рассмотрения их ходатайств.

Однако с мая 2024 года подход в системе изменился: граждан России стали массово отправлять в центры содержания под стражей. По подсчетам экспертов, на сегодняшний день под арестом могут находиться не менее 900 россиян, которые воспользовались CBP One. Однако реальная цифра, вероятно, значительно выше.

В 2024 году New York Post сообщил, что власти США начали без промедлений депортировать задержанных на границе с Мексикой нелегальных мигрантов из России и еще пяти постсоветских стран. Как выяснила газета, согласно внутреннему меморандуму, пограничные службы в Калифорнии получили распоряжение впускать мигрантов из более чем ста стран, но при этом исключались граждане РФ, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, Азербайджан ограничит пребывание россиян в стране.

Тэги: США, Россия, мигранты

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