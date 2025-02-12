Шольц сказал, что говорил с Трампом об Украине

Сохранение военной помощи для Киева было бы верным шагом со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом пишет ntv со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, который накануне говорил с американским лидером об Украине и сообщил об этом журналистам.

Политик указал, что во время переговоров с новым президентом США Дональдом Трампом агитировал за продолжение поддержки Украины.

«Необходимо послать четкий сигнал кремлевскому правителю Путину, чтобы тот не рассчитывал на уменьшение поддержки Украины», — сказал Шольц во время разговора с Трампом.

В то же время канцлер уклонился от ответа на вопрос о гарантиях безопасности и вероятном присутствии европейских военных в Украине без участия американского военного контингента.

«Главную роль будет играть тот факт, что друзья Украины должны будут гарантировать, что она и в дальнейшем будет иметь очень сильную армию, уровень которой будет даже выше американского», — сказал Шольц.

Напомним, Шольц раскритиковал идею Трампа по Украине.