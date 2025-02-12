В Украине отменены аварийные отключения

В Украине отменили аварийные отключения электроэнергии, которые были введены из-за массированной российской атаки. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Из-за ночной и утренней ракетных атак на объекты энергетики — утром вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии. Сейчас, после стабилизации ситуации в энергосистеме, графики аварийных отключений (ГАО) были отменены. Все обесточенные потребители будут заживлены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Украине продолжает расти потребление электроэнергии. Сегодня утром его уровень был на 4% выше, чем в это же время в предыдущий день — в понедельник.

«Причина таких изменений — установление морозной погоды по всей территории Украины и традиционный рост потребления в начале рабочей недели», — объяснили энергетики.

В «Укрэнерго» напомнили, что сегодня с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 21.00 используются графики ограничения мощностей для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры по ограничению потребления не применяются. Однако наблюдается потребность в крайне экономном потреблении электроэнергии в течение суток.

Напомним, сегодня утром в Украине задействовали аварийные отключения света из-за российской атаки.