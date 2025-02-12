Зеленскому следует снизить мобилизационный возраст, чтобы сохранить поддержку Запада, — Bloomberg

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить проблему с нехваткой войск, снизив призывной возраст с 25 лет, чтобы «заслужить» постоянной поддержки Запада. Об этом пишет Bloomberg.

«В конце этой недели представители Белого дома планируют обсудить со своими европейскими коллегами, как положить конец войне в Украине. Однако для того, чтобы переговоры привели к прочному урегулированию, США и их союзники должны показать, что они готовы обеспечить его соблюдение», — сказано в статье.

Отмечается, что на сегодняшний день президент России Владимир Путин не проявляет серьезного интереса к миротворчеству.

По мнению журналистов, Кремль вряд ли пойдет на более серьезные переговоры, пока издержки войны не перевесят издержки мира. Это почти наверняка потребует усиления экономического и военного давления со стороны Запада, а также надежных и долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины.

«Украинские лидеры, которые все более реалистично оценивают свои перспективы вернуть утраченные территории на поле боя, должны внести свою лепту. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет доказать, что заслуживает постоянной поддержки Запада, ему необходимо решить проблему нехватки войск, расширив набор и снизив призывной возраст», — отмечается в статье.

Напомним, Зеленский раскрыл детали контракта с ВСУ для украинцев 18-24 лет.