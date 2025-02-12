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Новости > В ВОЗ снова бьют тревогу из-за коронавируса

В ВОЗ снова бьют тревогу из-за коронавируса

Агата Кловская
11.02.25 13:01
286
В ВОЗ снова бьют тревогу из-за коронавируса

Появился новый доклад Всемирной организации здравоохранения. Медики снова бьют тревогу по поводу коронавируса, заявляя, что циркуляция SARS-CoV-2 среди людей и животных грозит появлением новых опасных вирусов.

Специалисты отмечают: «Глобальный риск для общественного здравоохранения, связанный с COVID-19, остается высоким».

Также информируется, что сейчас коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 значительно вырос, но циркуляция заразы продолжается на значительном уровне.

Добавляется, что об этом свидетельствует процент положительных результатов тестов и отбор проб сточных вод.

Ранее немцы поведали о еще одном жутком последствии коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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