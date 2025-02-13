Названа неочевидная опасность красного мяса

Диетологи из США озвучили неочевидную опасность красного мяса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление связано с более быстрым когнитивным старением и повышенным риском деменции.

В ходе опыта эксперты оценили данные более 133 тысяч медицинских работников в США, наблюдая за их питанием и здоровьем в течение четырех десятилетий.

В итоге оказалось, что регулярное употребление обработанного красного мяса — например, бекона, колбас и сосисок – увеличивает риск развития деменции на 16%.

Подчеркивается: «Даже две порции красного мяса в неделю повышают вероятность заболевания на 14% по сравнению с теми, кто ест его реже трех раз в месяц. При этом замена красного мяса растительными источниками белка, такими как орехи, бобовые и тофу, снижает этот риск на 19%».

Сообщается при этом, что помимо негативного влияния на когнитивные функции, избыток красного мяса в рационе связан с повышенным уровнем «плохих» жиров, что способствует развитию сердечнососудистых заболеваний.

Добавляется, что высокое содержание соли в переработанных мясных продуктах также может приводить к гипертонии и воспалительным процессам в организме, что, в свою очередь, увеличивает вероятность болезни Альцгеймера.

Указывается, что здоровье мозга напрямую связано с рационом.

Так, по их словам, хорошие жиры из орехов, рыбы, авокадо и оливкового масла обладают защитным эффектом для сосудов, а продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают микрофлору кишечника, что также играет важную роль в профилактике заболеваний мозга.

Сообщается, что крайности в питании не всегда полезны.

Резюмируется: «Полный отказ от обработанных продуктов сложно реализовать, однако разумное ограничение потребления красного мяса и увеличение доли растительных продуктов в рационе помогут сохранить здоровье мозга и снизить риск преждевременного старения».

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