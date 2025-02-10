Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Москве подтвердили контакты с Вашингтоном

В Москве подтвердили контакты с Вашингтоном

Александр Панько
10.02.25 16:26
184
В Москве подтвердили контакты с Вашингтоном

У Москвы и Вашингтона идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Подробности не разглашаются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет», — сказал чиновник.

По его словам, согласованных графиков контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, общаясь журналистами в Москве 10 февраля, повторил свое вчерашнее заявление относительно того, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа: «Больше я ничего не могу сказать. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это».

Напомним, у Путина заявили, что пока не получали выгодных предложений по переговорам.

Тэги: Москва, переговоры, Вашингтон

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.02.25 16:46

Датчане хотят купить у Трампа Калифорнию

10.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Украины

10.02.25 15:13

Американцы объяснили, чем вредны социальные сети

10.02.25 14:46

Стало известно, как алкоголь провоцирует бессонницу

10.02.25 14:31

В ООН раскритиковали идею переселения палестинцев

10.02.25 14:10

Ученые рассказали, почему следует проходить семь тысяч шагов в день

10.02.25 13:38

У Путина заявили, что пока не получали выгодных предложений по переговорам, — Reuters

10.02.25 13:38

Украинцы стали гораздо реже покупать подержанные автомобили

10.02.25 13:06

Украинцев ждет индексация пенсий

10.02.25 12:53

Зеленский высказался о завершении войны в 2025 году

10.02.25 10:18

Шольц сделал ряд резонансных заявлений по поводу Украины

10.02.25 09:59

Вице-президент США Джей Ди Венс встретится с Зеленским, — СМИ

10.02.25 09:39

Трамп заявил о «прогрессе в переговорах» о войне

10.02.25 09:21

Зеленский готов к любому формату переговоров с Россией. Но есть условие

07.02.25 10:10

В России готовы к «жесткому торгу» с США

07.02.25 09:41

Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине

07.02.25 09:31

В РФ уже заговорили о подготовке встречи Трампа и Путина

07.02.25 09:27

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но есть условие

06.02.25 13:24

Путин будет пытаться затянуть Беларусь в войну, — Зеленский

05.02.25 13:23

Президент назвал варианты возвращения оккупированных территорий

05.02.25 08:12

Уровень мирового океана может подняться на десять метров

05.02.25 16:56

Nissan передумал сливаться с Honda

07.02.25 09:27

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, но есть условие

04.02.25 07:19

Трамп рассказал, чего хочет от Украины

04.02.25 03:21

Финны рассказали о нашем питании нечто очень важное

04.02.25 18:03

В новый парламент могут прийти партии Валерия Залужного и Алексея Гончаренко

04.02.25 13:19

Психологи рассказали, как понять кошек

05.02.25 15:15

Ученые объяснили, почему возникает сонливость после еды

04.02.25 15:36

Швейцарцы рассказали, как замедлить биологическое старение организма

Фото и Видео
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
Зеленский объяснил, зачем ВСУ сохраняют «буфер» в Курской области
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
В Помпеях обнаружены эротические фрески, украшавшие «крошечный дом»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди