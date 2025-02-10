В Москве подтвердили контакты с Вашингтоном

У Москвы и Вашингтона идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Подробности не разглашаются. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет», — сказал чиновник.

По его словам, согласованных графиков контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, общаясь журналистами в Москве 10 февраля, повторил свое вчерашнее заявление относительно того, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа: «Больше я ничего не могу сказать. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это».

Напомним, у Путина заявили, что пока не получали выгодных предложений по переговорам.