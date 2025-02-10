В Минобороны рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Украины

По состоянию на апрель 2022 года площадь загрязненных минами территорий составила около 174 тысячи квадратных километров. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В Минобороны отметили, что благодаря совместной работе операторов по противоминной деятельности и подразделениям по разминированию этот показатель удалось снизить до 139 тысяч квадратных километров, и работа продолжается.

«Цель — как можно быстрее очистить территорию взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность граждан и восстановить полноценную деятельность аграрного сектора и других предприятий», — добавил Гаврилюк.

Однако, по его словам, полноценное разминирование Украины может занять десятки лет.

Сегодня Украина работает совместно с международными партнерами, чтобы ускорить этот процесс. Функционирует международная коалиция по разминированию, оказывающая существенную поддержку в реализации этих мероприятий.

Напомним, союзники увеличили помощь Украине на разминирование.