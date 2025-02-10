В ООН раскритиковали идею переселения палестинцев

План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, проживающих в секторе Газа, нарушает международное право, заявила глава независимой комиссии по палестинской территории, созданной Советом ООН по правам человека Нави Пиллей в интервью Politico.

«Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равнозначно этнической чистке», — заявила она.

По оценкам Пиллей, не существует «никакого законного способа» реализации идеи Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа и передаче под контроль США.

Пиллей, бывший судья Международного уголовного суда и специального суда, рассматривавший дело о геноциде в Руанде, также осудила санкции Трампа в отношении должностных лиц МУС из-за расследований в отношении американских граждан и союзников США, таких как Израиль.

Напомним, Трамп сделал очередное громкое заявление по поводу Сектора Газа.