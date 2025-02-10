У Путина заявили, что пока не получали выгодных предложений по переговорам, — Reuters

Кремль пока не получил выгодного предложения о начале переговоров по Украине. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который выразил мнение, что Вашингтон продвигается в вопросе Украины, пишет Reuters.

«Важно, чтобы слова были подкреплены практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность убрать коренные причины кризиса и признать новые реалии», — заявил Галузин.

«Конкретных предложений такого рода пока не поступало», — добавил он.

Издание отметило, что в последние дни из Вашингтона и Кремля поступало много противоречивых или осторожных сообщений о возможных переговорах между Трампом и Путиным о прекращении войны против Украины.

Напомним, Трамп заявил о «прогрессе в переговорах» о войне.