Датчане хотят купить у Трампа Калифорнию

Необычная инициатива под названием Denmarkification стартовала в Дании. Активисты хотят купить у США Калифорнию.

Предлагаемая сумма выкупа за штат – триллион долларов.

За это уже оставили подписи 198,2 тысячи людей.

О том, кто стоит за организацией такой инициативы, пока не известно.

Активисты, в частности, заявляют: «Калифорния могла бы стать нашей, и нам нужна ваша помощь, чтобы это произошло. Будем честны: Дональд Трамп не самый большой поклонник Калифорнии, он враждовал с ее лидерами годами. Мы уверены, что он был бы готов отдать её за правильную цену».

Что касается денег на покупку штата, то их планируют собирать с помощью краудфандинга: по 200 тысяч датских крон (27,8 тысячи долларов) с каждого датчанина.

Датчане обещают: «После сделки «Диснейленд» будет переименован в «Ганс Христиан Андерсенленд», а Микки Маус будет одет в шлем викинга».

Переговорщиком предлагают стать руководству датской компании Lego, так как «работа с детьми, устраивающими истерики из-за пропавших кубиков, сделала их экспертами в переговорах».

Ранее мы писали, что ЕС обещает защитить Данию от Трампа.