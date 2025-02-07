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Новости > МУС отреагировал на введение санкций со стороны США

МУС отреагировал на введение санкций со стороны США

Агата Кловская
07.02.25 15:48
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МУС отреагировал на введение санкций со стороны США

Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на введение санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США) и пообещал «продолжать обеспечивать правосудие». Об этом сообщает The Guardian.

«МУС осуждает издание Соединенными Штатами указа, который имеет целью ввести санкции против его должностных лиц и нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе. Суд твердо стоит на страже своих сотрудников и обещает продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру», — заявил МУС.

Санкции против МУС предусматривают:

— заморозку активов;

— запрет на въезд в США должностным лицам, сотрудникам МУС, а также членам их семей.

Имена лиц, против которых США ввели санкции не были обнародованы, впрочем, предыдущие ограничения во времена президента Дональда Трампа вводились против прокурора МУС.

«Мы призываем наши 125 государств-участников, гражданское общество и все нации мира объединиться ради справедливости и фундаментальных прав человека», — добавили в МУС.

Напомним, Трамп ввел санкции против МУС.

Тэги: США, санкции, Международный уголовный суд

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