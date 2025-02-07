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Новости > Биолог рассказал о самом одиноком животном на планете

Биолог рассказал о самом одиноком животном на планете

Агата Кловская
07.02.25 16:44
96
Биолог рассказал о самом одиноком животном на планете

Глубоко в океанских водах скрывается множество загадок, которые ученые не могут разгадать годами. Одной из них является одиночный зов, который уже несколько десятилетий эхом разносится по Тихому океану. Интересно то, что он, вероятно, принадлежит существу, находящемуся в полном одиночестве. Об этом заявил американский эволюционный биолог Скотт Трэверс, работающий в Ратгерском университете, в своей колонке для Forbes.

Он поделился, что это существо называют «52-герцовым китом» из-за частоты зова, который он издает. Это загадочное животное покорило морских биологов, океанографов и общественность.

Трэверс рассказал, что впервые уникальный одиночный зов услышали аналитики ВМС США в конце 1980-х годов, когда проводили регулярный мониторинг Тихого океана. Их удивило то, что он имел частоту 52 герца, что выше, чем у всех известных китообразных.

Биолог объяснил, что обычно киты общаются в диапазоне от 15 до 25 герц. Это низкие звуки, которые могут распространяться на сотни километров. 52-герцевый зов был слишком структурированным, чтобы его можно было принять за случайный шум океана.

Учены вскоре после начала первых исследований исключили зубатых китов как потенциальных источников звука. Также было понятно, что зов не принадлежал кашалотам, касаткам или дельфинам, которые общаются на гораздо более высоких частотах.

Согласно теориям, «52-герцовый кит» может быть результатом скрещивания синего кита и финвала или китом с вокальной аномалией. Не исключается и то, что это представитель неизвестного вида, подчеркнул биолог.

Трэверс отметил, что даже развитие технологий в области морских исследований не позволило разгадать эту загадку. За более чем три десятилетия выяснилось только то, что этот зов точно принадлежал одной особи, а не от группы китов.

Кроме того, исследования показали, «52-герцовый кит» мигрирует так же, как синие и ластоногие киты. Тем не менее, его вид, возраст и точный размер остаются загадкой.

Ученые беспокоятся, что поиски «52-герцового кита» могут так и не смогут дать результат. Дело в том, что его предполагаемая продолжительность жизни может составлять от 70 до 90 лет, но в конце 1980-х годов аналитики ВМС США могли услышать зов уже взрослой особи, объяснил биолог.

Напомним, животные тоже умеют дружить.

Тэги: ученые, тайна, животное

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