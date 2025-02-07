На Буковине мужчина умер во время прохождения ВВК

Работники полиции выясняют обстоятельства смерти мужчины в Черновицкой области во время прохождения военно-врачебной комиссии. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.

По информации Нацполиции, 7 февраля правоохранители обнаружили в Черновцах 32-летнего мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Поэтому его пригласили в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

По предварительным данным, во время ВВК у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. На место вызвали медиков, однако мужчина скончался. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, на Житомирщине мужчина скончался после «похода» в ТЦК.